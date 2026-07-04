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Герасимов: бойцы «Центра» отодвинули линию фронта от Красноармейска на 8,5 км

Начальник Генштаба ВС РФ добавил, что в полосе ответственности группировки продолжаются упорные бои.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вооруженные Силы России отодвинули линию фронта от окраин Красноармейска на 8,5 км. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«В июне, продвигаясь в направлении Славянска и Краматорска, соединение 3-й армии взяли под свой контроль еще четыре населенных пункта. Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск “Центр”. Соединения и воинские части развивают наступление севернее Красноармейска. Линия фронта отодвинута от окраин города на 8,5 км», — сообщил он.

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