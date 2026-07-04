Дмитриев: подрыв украинцем «Северного потока» вызвал энергокризис в Германии

Так Дмитриев прокомментировал предъявление обвинения прокуратуры ФРГ к украинцу Сергею К., подозреваемому в участии в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Ведомство считает, что он и его сообщники разработали план диверсии по поручению госструктур Украины. Генпрокуратура придерживается опубликованной ранее версии немецких СМИ о том, что для транспортировки взрывчатки к трубопроводам диверсионная группа использовала парусную яхту, которая была арендована в Ростоке через посредников по поддельным документам. Диверсанты впоследствии закрепили взрывчатку с дистанционными взрывателями на трубах.