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Дмитриев: подрыв украинцем «Северного потока» вызвал энергокризис в Германии

При нападении была уничтожена жизненно важная энергетическая инфраструктура, отметил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Энергетический кризис ЕС и Германии, в частности, был вызван подрывом «Северного потока» гражданином Украины. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«В результате нападения на “Северный поток” была уничтожена энергетическая инфраструктура, имеющая жизненно важное значение для промышленной конкурентоспособности и выживания Германии. Энергетический кризис, охвативший ЕС и Германию, возник из-за этого террористического акта и русофобской политики ЕС», — написал он в X.

Так Дмитриев прокомментировал предъявление обвинения прокуратуры ФРГ к украинцу Сергею К., подозреваемому в участии в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Ведомство считает, что он и его сообщники разработали план диверсии по поручению госструктур Украины. Генпрокуратура придерживается опубликованной ранее версии немецких СМИ о том, что для транспортировки взрывчатки к трубопроводам диверсионная группа использовала парусную яхту, которая была арендована в Ростоке через посредников по поддельным документам. Диверсанты впоследствии закрепили взрывчатку с дистанционными взрывателями на трубах.

Украинец сидит в СИЗО в Гамбурге, где, как ожидается, и пройдет судебный процесс по делу. Он был задержан летом 2025 года в Италии и выдан германской стороне.

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