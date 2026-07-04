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Роналду записал обращение для ребёнка, спасённого из-под завалов после землетрясения в Венесуэле

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду записал видеообращение для ребенка, которого спасли из-под завалов после землетрясения в Венесуэле.

Источник: RT на русском

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду записал видеообращение для ребенка, которого спасли из-под завалов после землетрясения в Венесуэле.

Видео опубликовал журналист Фабрицио Романо.

«Я искренне желаю тебе выздоровления и всего наилучшего и приглашаю тебя посетить мой матч. Обнимаю, мой друг!» — говорит Роналду.

Напомним, что 24 июня в Венесуэле произошли два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Сообщалось о двух тысячах погибших.

Мальчик, к которому обращался Роналду, потерял из-за землетрясения семью, а ему самому были вынуждены ампутировать ногу.

Ранее сообщалось, что Роналду заводил тысячную толпу перед отелем в Торонто.

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