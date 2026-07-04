Роналду записал обращение для ребёнка, спасённого из-под завалов после землетрясения в Венесуэле

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду записал видеообращение для ребенка, которого спасли из-под завалов после землетрясения в Венесуэле.
Видео опубликовал журналист Фабрицио Романо.
«Я искренне желаю тебе выздоровления и всего наилучшего и приглашаю тебя посетить мой матч. Обнимаю, мой друг!» — говорит Роналду.
Напомним, что 24 июня в Венесуэле произошли два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Сообщалось о двух тысячах погибших.
Мальчик, к которому обращался Роналду, потерял из-за землетрясения семью, а ему самому были вынуждены ампутировать ногу.
Ранее сообщалось, что Роналду заводил тысячную толпу перед отелем в Торонто.