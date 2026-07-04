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Передовые подразделения ВС РФ вошли в Доброполье и Анновку

Ведущие подразделения российских войск продвинулись в районы Доброполья и Анновки на территории ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Ведущие подразделения российской военной группировки «Центр» продвинулись в районы Доброполья и Анновки на территории ДНР, в то время как интенсивные боевые действия продолжаются в Белецком.

Об этом сообщил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину. Накануне глава государства посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.

«Передовые подразделения группировки “Центр” вошли в Доброполье и Анновку. Продолжаются бои в Белецком, Шевченко, Сергеевке и Красноярском», — отметил Герасимов.

Накануне пресс-служба Кремля опубликовала первые кадры посещения Путиным одного из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск.