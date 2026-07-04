Путин пригрозил подстрекателям войны на Украине «ответственными решениями» в будущем

По словам Герасимова, на Купянском направлении ВСУ не оставляют намерений восстановить утраченные позиции в Купянске. В частности, «прорваться в город и вытеснить наши подразделения на восточный берег реки Оскол» (Напомним, что Киев утверждает, что Купянск находится под контролем ВСУ). Глава Генштаба сообщил, что в ходе боев за Купянск украинцы потеряли более 2,5 человек, в том числе более 500 морпехов. Он также заявил «о завершении освобождения города Красный Лиман», который имеет важное стратегическое значений, «полном освобождении Константиновки» и значительном продвижении в Днепропетровской и Запорожской областях. По его словам, сейчас российские подразделения находятся в 9 км от окраин города Запорожье.