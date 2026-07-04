Путин пригрозил подстрекателям войны на Украине «ответственными решениями» в будущем

Владимир Путин на совещании с военными в одном из командных пунктов объединенной группировки войск заявил о намерении выяснить, кто из стран, подталкивающих Киев к продолжению войны, вовлечён в реальные боевые действия.
«Должен быть продолжен анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине. Должен быть проведен анализ вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия», — заявил верховный главнокомандующий.
Этот анализ, по его словам, нужен «для возможного принятия ответственных решений в будущем».
«Во всяком случае нам это может понадобиться», — сказал Путин.
Он предупредил, что для подкрепления мнимых успехов, о которых Киев рассказывает своим западным спонсорам, Украина может предпринять диверсионные действия — «вылазки, хотя и малыми силами, но с большой помпой», чтобы подтвердить свои заявления о достижениях.
«К этому нужно быть готовыми», — сказал президент.
Ранее в ходе совещания глава Генштаба Валерий Герасимов заявил, что несмотря на успехи российских войск, Киев проводит пропагандистско-информационную кампанию, пытаясь убедить своих «западных спонсоров» в обратном и рассказывая о мнимых достижениях ВСУ. Так, территории, перешедшие под контроль РФ, называются ими «серой зоной».
Герасимов доложил реальную ситуацию на фронтах, отметив, что российские войска активно продвигаются на всех направлениях, наиболее высокие темпы набраны на севере и востоке, где в Сумской и Харьковской областях идет расширение полосы безопасности.
По словам Герасимова, на Купянском направлении ВСУ не оставляют намерений восстановить утраченные позиции в Купянске. В частности, «прорваться в город и вытеснить наши подразделения на восточный берег реки Оскол» (Напомним, что Киев утверждает, что Купянск находится под контролем ВСУ). Глава Генштаба сообщил, что в ходе боев за Купянск украинцы потеряли более 2,5 человек, в том числе более 500 морпехов. Он также заявил «о завершении освобождения города Красный Лиман», который имеет важное стратегическое значений, «полном освобождении Константиновки» и значительном продвижении в Днепропетровской и Запорожской областях. По его словам, сейчас российские подразделения находятся в 9 км от окраин города Запорожье.