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На Тайване провели учения по «кошмарному сценарию» вторжения

Учения прошли в центральной части Тайваня и стали проверкой готовности местных и центральных властей к работе в условиях войны, стихийного бедствия и масштабных диверсий.

Источник: Reuters

Тайвань провел масштабные учения по подготовке к возможному нападению Китая. Как сообщает Reuters, в ходе маневров был разыгран «кошмарный сценарий» для острова.

По сценарию учений Китай начал блокаду острова, после чего произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли 12 человек. Затем участникам пришлось реагировать на кибератаки, диверсии, перебои в работе инфраструктуры, массовое снятие наличных в банках, общественные беспорядки и последующее вторжение китайских войск.

Корреспондент Reuters посетил закрытые учения, которые проходили в уезде Наньтоу в центральной части острова. В них участвовали более 370 представителей центральных и местных органов власти, военных и экстренных служб. Их задачей было проверить, смогут ли власти сохранить работу региона в условиях развития сразу нескольких кризисов.

По словам заместителя генерального секретаря Совета национальной безопасности Тайваня Линя Фэйфаня, главная цель подобных учений — показать Пекину, что тайваньское общество готово к кризисным ситуациям.

«Когда противник знает, что тайваньское общество готово, ему придется очень тщательно подумать, стоит ли начинать такую дорогостоящую войну против Тайваня, которая может не увенчаться успехом», — заявил он агентству.

Reuters отмечает, что на учениях также отрабатывали действия экстренных служб при переносе работы больниц в подвалы и борьбу с дезинформацией. По сценарию хакеры взломали местные телеканалы и запустили пропагандистские сообщения, а чиновники учились выявлять фейки.

После завершения учений Тайвань сообщил, что Китай провел очередное патрулирование вокруг острова с участием военных кораблей и не менее 22 самолетов, включая способные нести ядерное оружие бомбардировщики H-6. А канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР обвинила президента Тайваня Лая Циндэ в намеренной эскалации напряженности, отмечает Reuters.

Тайвань фактически управляется самостоятельно с 1949 года, однако Пекин считает остров частью материкового Китая и выступает против любых официальных контактов других государств с тайваньскими властями. КНР не исключает применения силы для установления контроля над Тайванем.

Ранее похожие учения проходили в начале июня. Тогда тайваньские военные отрабатывали отражение возможного вторжения китайской армии, впервые за семь лет применив реактивные системы залпового огня Thunderbolt-2000, а также американские самоходные гаубицы Paladin. По легенде учений, военные создавали «зону поражения», чтобы остановить возможную высадку китайского десанта.

Китай тогда же объявил о проведении специальных морских операций у восточного побережья Тайваня, назвав их ответом на планы Японии и Филиппин провести переговоры о делимитации морских границ в этом районе. Тайбэй направил корабли для наблюдения за действиями китайской стороны и отверг претензии Пекина на суверенитет в этих водах.

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