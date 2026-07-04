Politico: президент Литвы предупредил о возможном распаде НАТО

Лидеры стран НАТО на саммите, который прошел в июне 2025 года в Гааге, с подачи Вашингтона согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Из этих 5% странам НАТО предстоит тратить 3,5% ВВП на собственно военные нужды — закупки вооружений и обеспечение своих вооруженных сил. Еще 1,5% ВВП они должны будут направлять на инвестиции, связанные с обороной и безопасностью, включая развитие логистики, обеспечение военной мобильности и другое.