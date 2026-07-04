Замглавы МИД РФ обсудил с руководством Монголии стратегическое партнерство

Состоялся обмен мнениями «по наиболее актуальным вопросам двусторонних отношений, о ситуации на международной арене и в региональных делах, состоянии и перспективах углубления внешнеполитической координации на различных международных площадках». Стороны констатировали «обоюдное стремление к приоритетному развитию двустороннего сотрудничества в духе всеобъемлющего стратегического партнерства».