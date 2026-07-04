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Замглавы МИД РФ обсудил с руководством Монголии стратегическое партнерство

На встрече состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонних отношений.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил в Монголии с руководством этой страны развитие стратегического партнерства, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Руденко был принят премьер-министром Монголии Н. Учралом, вице-премьером Монголии Н. Номтойбаяром и главой МИД Батмунхийн Батцэцэг.

«Состоялась краткая беседа с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсух», — информировали в МИД.

Состоялся обмен мнениями «по наиболее актуальным вопросам двусторонних отношений, о ситуации на международной арене и в региональных делах, состоянии и перспективах углубления внешнеполитической координации на различных международных площадках». Стороны констатировали «обоюдное стремление к приоритетному развитию двустороннего сотрудничества в духе всеобъемлющего стратегического партнерства».

Кроме того, подчеркнута важность «качественного проведения в текущем году в России и Монголии мероприятий, приуроченных к 105-летию установления дипломатических отношений».