Взятие Константиновки, зона безопасности, удары по ВПК Украины: Путин провёл совещание в командном пункте ВС РФ

Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединённой группировки войск, где провёл совещание с руководством Генштаба и командующими группировками войск. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ходе совещания стало известно о полном взятии населённого пункта Константиновка. Также во время общения с военными глава государства отметил важность эвакуации гражданского населения и создания зоны безопасности. Кроме того, Путин подчеркнул, что бравурные заявления главаря киевского режима об успехах ВСУ, которых нет, на руку России, а нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре ВПК Украины должно быть продолжено.
Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединённой группировки войск, где провёл совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, президент поставил задачу: дать оценку текущей обстановке в зоне СВО и обсудить последние результаты боевой работы.
«За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики, продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Планово идёт создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины», — заявил Владимир Путин.
Как отметил глава государства, подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском российских войск противник отступает с большими потерями, вынужден отступать с большими потерями.
«Главная новость — полностью взята Константиновка», — рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что такого результата удалось достичь благодаря героизму российских военных.
«Взятие Константиновки — это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ, удерживающих… укрепрайон, где противник выстроил глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений, превратив города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка в единый узел обороны», — заявил Путин.
Всего с начала этого года российскими войсками освобождено 133 населённых пункта и взято под контроль более 3 тыс. кв. км нашей земли в Донбассе и Новороссии, напомнил Путин.
Отдельно Владимир Путин отметил важность эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий.
«И хотел бы обратить ваше внимание… в зоне находятся ещё мирные жители. Конечно, я знаю, что вы это делаете, но прошу и дальше эту работу проводить: нужно сделать всё для того, чтобы эвакуировать гражданское население из зоны боевых действий», — заявил Путин.
Кроме того, в ходе совещания Путин заявил, что чем больше противник будет наносить ударов по объектам инфраструктуры России, тем больше ей придется делать зону безопасности.
«Чем больше попыток противник будет проводить подобного рода, тем большую зону безопасности нам придётся создавать на сопредельной территории. Тем более что это, так же как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля», — сказал Путин.
При этом бравурные заявления главаря киевского режима об успехах, которых на самом деле нет, на руку России.
«Поскольку эти лицедеи — а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому не учили, — своими действиями и заявлениями дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров», — сказал Путин.
Нанесение массированных ударов по военно-промышленному комплексу Украины и объектам, обеспечивающим его функционирование, должно быть продолжено, заявил Путин на совещании.
«Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим её функционирование, должно быть продолжено», — подчеркнул Путин.