Взятие Константиновки, зона безопасности, удары по ВПК Украины: Путин провёл совещание в командном пункте ВС РФ

Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединённой группировки войск, где провёл совещание с руководством Генштаба и командующими группировками войск. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ходе совещания стало известно о полном взятии населённого пункта Константиновка. Также во время общения с военными глава государства отметил важность эвакуации гражданского населения и создания зоны безопасности. Кроме того, Путин подчеркнул, что бравурные заявления главаря киевского режима об успехах ВСУ, которых нет, на руку России, а нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре ВПК Украины должно быть продолжено.