Тысячи иранцев пришли на митинг, скандируя «смерть Америке» и «Хаменеи — лидер»

ТЕГЕРАН, 4 июля. /ТАСС/. Более десяти тысяч человек собрались на митинг на площади Энгелаб (Революции) в центре Тегерана. Иранцы скандируют лозунги в поддержку властей исламской республики и чтят память верховного лидера страны Али Хаменеи, передает корреспондент ТАСС.
«Аллах велик! Хаменеи — лидер! Смерть Америке! Смерть Израилю!» — кричат участники, вскинув кулаки и ладони вверх в память о погибшем руководителе страны. Тысячи флагов Ирана, портреты Али Хаменеи и нынешнего лидера Моджтабы Хаменеи развеваются над площадью. В ее центре установлен памятник в виде сжатого кулака покойного руководителя республики, символизирующий стойкость народа Ирана. Такие же митинги проходят на всех основных площадях Тегерана и в других городах.
«Наше послание миру — стойкость, сопротивление и война с врагами исламской республики. Таков завет нашего верховного лидера. Россия для нас друг, ваш президент [Владимир] Путин очень уважаем и любим в Иране, он был другом нашего покойного лидера», — сказал ТАСС один из участников митинга.