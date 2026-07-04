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Тысячи иранцев пришли на митинг, скандируя «смерть Америке» и «Хаменеи — лидер»

Один из участников митинга заявил, что Россия — друг для Ирана.

ТЕГЕРАН, 4 июля. /ТАСС/. Более десяти тысяч человек собрались на митинг на площади Энгелаб (Революции) в центре Тегерана. Иранцы скандируют лозунги в поддержку властей исламской республики и чтят память верховного лидера страны Али Хаменеи, передает корреспондент ТАСС.

«Аллах велик! Хаменеи — лидер! Смерть Америке! Смерть Израилю!» — кричат участники, вскинув кулаки и ладони вверх в память о погибшем руководителе страны. Тысячи флагов Ирана, портреты Али Хаменеи и нынешнего лидера Моджтабы Хаменеи развеваются над площадью. В ее центре установлен памятник в виде сжатого кулака покойного руководителя республики, символизирующий стойкость народа Ирана. Такие же митинги проходят на всех основных площадях Тегерана и в других городах.

«Наше послание миру — стойкость, сопротивление и война с врагами исламской республики. Таков завет нашего верховного лидера. Россия для нас друг, ваш президент [Владимир] Путин очень уважаем и любим в Иране, он был другом нашего покойного лидера», — сказал ТАСС один из участников митинга.

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