Тысячи иранцев пришли на митинг, скандируя «смерть Америке» и «Хаменеи — лидер»

«Аллах велик! Хаменеи — лидер! Смерть Америке! Смерть Израилю!» — кричат участники, вскинув кулаки и ладони вверх в память о погибшем руководителе страны. Тысячи флагов Ирана, портреты Али Хаменеи и нынешнего лидера Моджтабы Хаменеи развеваются над площадью. В ее центре установлен памятник в виде сжатого кулака покойного руководителя республики, символизирующий стойкость народа Ирана. Такие же митинги проходят на всех основных площадях Тегерана и в других городах.