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БПЛА ВСУ выполняли функцию заградотрядов в Константиновке

Операторы украинских дронов в Константиновке выполняли роль заградотрядов, удерживая военнослужащих ВСУ от отступления.

Источник: RT на русском

Операторы украинских дронов в Константиновке выполняли роль заградотрядов, удерживая военнослужащих ВСУ от отступления.

Об этом сообщает РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Как пояснил Марочко, роль заградотрядов вблизи линии боевого соприкосновения выполняли именно группы операторов БПЛА.

«Если выяснялось, что украинские боевики покидают самовольно позиции или пытаются сдаться в плен, то спецгруппы операторов дронов ВСУ били по ним», — сообщил он.

Эксперт уточнил, что мобилизуемым на Украине следует понимать: их отправляют в один конец.

Ранее сообщалось, что заградотряды ВСУ развёрнуты южнее Красного Лимана для блокирования отходящих подразделений 120-й бригады территориальной обороны.

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