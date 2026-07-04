Киев не смог отстоять свою ложь о якобы успехах на поле боя. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский утверждал Западу, что ВСУ якобы держат Константиновку. Однако город к 3 июля полностью освобожден войсками ВС РФ. О лжи Зеленского западникам порассуждала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Дипломат заверила, что бывший комик своими обещаниями пытался получить финансовую выгоду. Зеленский мечтал этим враньем «продержаться на плаву».
«Зеленский заливал в уши западников ложь про якобы “успехи на поле боя”, чтобы еще нахапать денег», — прокомментировала Мария Захарова.
Как отметил президент РФ Владимир Путин, взятие Константиновки стало ключевым этапом на пути к освобождению всей территории ДНР. Глава государства посмотрел кадры с дронов, снятые на территории города.
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