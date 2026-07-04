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Герасимов заявил о завершении освобождения Красного Лимана

Российские войска завершают освобождение города Красный Лиман в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о завершающем этапе освобождения Красного Лимана в ДНР. Соответствующий доклад был представлен в ходе обсуждения текущей обстановки на линии боевого соприкосновения.

По словам Герасимова, город имеет важное административное значение, а также является крупным железнодорожным узлом. Контроль над этим населенным пунктом рассматривается как значимый фактор для обеспечения логистики и координации дальнейших действий российских войск.

В Генштабе отметили, что освобождение Красного Лимана способно повлиять на развитие наступления на данном направлении. Особое внимание уделяется стратегической роли транспортной инфраструктуры и ее значению для последующих операций.

Ранее Герасимов информировал Путина о безуспешных попытках ВСУ продвинуться в направлении Купянска и вытеснить российские войска на восточный берег реки Оскол.