Герасимов заявил о завершении освобождения Красного Лимана

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о завершающем этапе освобождения Красного Лимана в ДНР. Соответствующий доклад был представлен в ходе обсуждения текущей обстановки на линии боевого соприкосновения.
По словам Герасимова, город имеет важное административное значение, а также является крупным железнодорожным узлом. Контроль над этим населенным пунктом рассматривается как значимый фактор для обеспечения логистики и координации дальнейших действий российских войск.
В Генштабе отметили, что освобождение Красного Лимана способно повлиять на развитие наступления на данном направлении. Особое внимание уделяется стратегической роли транспортной инфраструктуры и ее значению для последующих операций.
Ранее Герасимов информировал Путина о безуспешных попытках ВСУ продвинуться в направлении Купянска и вытеснить российские войска на восточный берег реки Оскол.