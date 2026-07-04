Путин: бойцы «Севера» продолжают отодвигать ВСУ от границ РФ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Север» продолжают отодвигать формирования ВСУ от российских границ. На это указал президент РФ Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск СВО.
Российский лидер отметил, что создание полосы безопасности на границе является важной частью решения общих задач. «Соединения воинской части группировки войск “Север” с ней успешно справляются и продолжают отодвигать формирования противника от российских границ», — подчеркнул он.
Путин также уточнил, что решающая роль в этом принадлежит солдатам и офицерам РФ, которые в ходе боевых действий проявляют лучшие черты российского воинства, такие как «беззаветная преданность и любовь к родине, войсковое товарищество и боевое братство».