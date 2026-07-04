Руденко обсудил стратегическое партнерство с Улан-Батором

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в ходе рабочего визита в Монголию провел серию встреч с высшим руководством страны. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и координацию на международных площадках.
Руденко был принят премьер-министром Монголии Н. Учралом, вице-премьером Н. Номтойбаяром и главой МИД Батмунхийн Батцэцэг. Кроме того, в МИД РФ информировали о краткой беседе дипломата с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней повестки, а также по ситуации на международной арене и в региональных делах. Особое внимание уделено перспективам углубления внешнеполитической координации на различных многосторонних площадках.
Стороны констатировали обоюдный настрой на приоритетное развитие сотрудничества в духе стратегического партнерства. Отдельно подчеркнута значимость качественного проведения в текущем году совместных мероприятий, приуроченных к 105-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.
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