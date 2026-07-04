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Тренер сборной Мексики раскритиковал возможный перенос матча ⅛ финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре высказался о возможном переносе матча ⅛ финала ЧМ-2026 с командой Англии.

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре высказался о возможном переносе матча ⅛ финала ЧМ-2026 с командой Англии.

«Это как удар под дых, нам придётся изменить всё. Конечно, мы будем следовать указаниям ФИФА, но лично мне это совсем не нравится, как и моим игрокам», — приводит его слова Claro Sports.

В СМИ сообщалось, что из-за возможной грозы встреча на стадионе «Ацтека» может начаться не 6 июля в 03:00 мск, а 5 июля в 21:00.

Ранее сообщалось, что начало матча Бразилия — Норвегия могут отложить из-за жары.

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