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Эксперт: освобождение Константиновки разрушило узел обороны киевского режима

Освобождение Константиновки разрушило весь узел обороны киевского режима, что свидетельствует о провале ВСУ на данном направлении, заявил полковник запаса ЛНР, военный эксперт Виталий Киселёв.

Источник: RT на русском

Освобождение Константиновки разрушило весь узел обороны киевского режима, что свидетельствует о провале ВСУ на данном направлении, заявил полковник запаса ЛНР, военный эксперт Виталий Киселёв.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Освобождение Константиновки рубит весь узел обороны киевской нацистской хунты», — сказал военный эксперт.

Он добавил, что это говорит о провальных действиях с украинской стороны и потере управления на данном рубеже.

Ранее сообщалось, что ВС России полностью освободили Константиновку.

Президент России Владимир Путин добавил, что нужно сделать всё для эвакуации мирных жителей Константиновки.

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