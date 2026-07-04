Освобождение Константиновки разрушило весь узел обороны киевского режима, что свидетельствует о провале ВСУ на данном направлении, заявил полковник запаса ЛНР, военный эксперт Виталий Киселёв.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Освобождение Константиновки рубит весь узел обороны киевской нацистской хунты», — сказал военный эксперт.
Он добавил, что это говорит о провальных действиях с украинской стороны и потере управления на данном рубеже.
Ранее сообщалось, что ВС России полностью освободили Константиновку.
Президент России Владимир Путин добавил, что нужно сделать всё для эвакуации мирных жителей Константиновки.