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В Мичигане при стрельбе в ТЦ погибли два человека

В Мичигане при стрельбе в торговом центре погибли два человека, еще один ранен.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Двое человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Мичиган, еще один получил ранения, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.

«Два человека погибли и один получил огнестрельные ранения в торговом центре Fairlane в городе Дирборн, штат Мичиган», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие — молодые мужчины. На данный момент торговый центр и расположенный поблизости медицинский центр Генри Форда закрыли для посетителей. На месте работают сотрудники полиции города и штата.