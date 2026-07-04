В Мичигане при стрельбе в ТЦ погибли два человека

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Двое человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Мичиган, еще один получил ранения, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.
«Два человека погибли и один получил огнестрельные ранения в торговом центре Fairlane в городе Дирборн, штат Мичиган», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие — молодые мужчины. На данный момент торговый центр и расположенный поблизости медицинский центр Генри Форда закрыли для посетителей. На месте работают сотрудники полиции города и штата.