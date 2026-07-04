Кириенко: от смелости мечты молодежи зависит будущее страны

«Каждый из вас сегодня является человеком, который может влиять на огромное количество людей. Через интернет один человек может воздействовать на ту же аудиторию, что и большой телеканал, киностудия или редакция. Все зависит только от вас. От того, насколько смело вы мечтаете, зависит не только ваше будущее — от смелости вашей мечты зависит будущее страны. А президент России Владимир Путин пожелал вам: “Мечтайте и действуйте”, — сказал Кириенко.