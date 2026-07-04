Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кириенко: от смелости мечты молодежи зависит будущее страны

Заместитель Руководителя Администрации президента отметил, что в современном мире молодые люди могут влиять на многих.

КАЛИНИНГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Заместитель Руководителя Администрации президента Сергей Кириенко на церемонии закрытия четвертой программы «ШУМ. Поколение» в Калининградской области заявил, что от смелости мечты молодежи зависит будущее страны. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

«Каждый из вас сегодня является человеком, который может влиять на огромное количество людей. Через интернет один человек может воздействовать на ту же аудиторию, что и большой телеканал, киностудия или редакция. Все зависит только от вас. От того, насколько смело вы мечтаете, зависит не только ваше будущее — от смелости вашей мечты зависит будущее страны. А президент России Владимир Путин пожелал вам: “Мечтайте и действуйте”, — сказал Кириенко.

Четвертая программа форума была посвящена ответственному отношению подростков к созданию и распространению контента. Участники осваивали современные инструменты для работы с информацией, учились выявлять дезинформацию, а также прошли путь создания медиапродукта — от идеи и анализа аудитории до производства и презентации.

Всероссийский молодежный образовательный форум «ШУМ» — ключевое событие круглогодичного молодежного образовательного центра Росмолодежи «ШУМ». Центральная тема форума — медиа и журналистика. Программа нацелена на выявление и профессиональное сопровождение молодых разнопрофильных специалистов: журналистов, специалистов по связям с общественностью, создателей контента, блогеров. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Калининградской области.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше