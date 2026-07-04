Кириенко: от смелости мечты молодежи зависит будущее страны

КАЛИНИНГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Заместитель Руководителя Администрации президента Сергей Кириенко на церемонии закрытия четвертой программы «ШУМ. Поколение» в Калининградской области заявил, что от смелости мечты молодежи зависит будущее страны. Об этом сообщили в пресс-службе форума.
«Каждый из вас сегодня является человеком, который может влиять на огромное количество людей. Через интернет один человек может воздействовать на ту же аудиторию, что и большой телеканал, киностудия или редакция. Все зависит только от вас. От того, насколько смело вы мечтаете, зависит не только ваше будущее — от смелости вашей мечты зависит будущее страны. А президент России Владимир Путин пожелал вам: “Мечтайте и действуйте”, — сказал Кириенко.
Четвертая программа форума была посвящена ответственному отношению подростков к созданию и распространению контента. Участники осваивали современные инструменты для работы с информацией, учились выявлять дезинформацию, а также прошли путь создания медиапродукта — от идеи и анализа аудитории до производства и презентации.
Всероссийский молодежный образовательный форум «ШУМ» — ключевое событие круглогодичного молодежного образовательного центра Росмолодежи «ШУМ». Центральная тема форума — медиа и журналистика. Программа нацелена на выявление и профессиональное сопровождение молодых разнопрофильных специалистов: журналистов, специалистов по связям с общественностью, создателей контента, блогеров. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Калининградской области.