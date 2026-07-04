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Герасимов: российские войска почти взяли Красный Лиман

Подразделения группировки войск «Запад» завершают операцию по взятию города Красный Лиман в ДНР. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на совещании управления Объединенной группировки войск.

Подразделения группировки войск «Запад» завершают операцию по взятию города Красный Лиман в ДНР. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на совещании управления Объединенной группировки войск.

Генерал армии заявил, что город имеет важное логистическое и оперативное значение для дальнейшего продвижения войск. Он представляет собой административный центр и крупный железнодорожный узел, подчеркнул глава Генштаба.

Продолжаются бои на восточном берегу реки Оскол, добавил Валерий Герасимов. «Под наш контроль там перешли четыре населенных пункта — Шейковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка», — сказал он.

Также генерал армии заявил, что штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» находятся в 9 километрах от южных окраин города Запорожье. «Также продолжаются бои в Орехове и Преображенке», — отметил он.

Господин Герасимов также заявил, что «Южная» группировка войск взяла под контроль город Константиновка, которая представляет собой «один из основных узлов обороны противника в границах славянско-краматорско-константиновского укрепрайона».