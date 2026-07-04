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Прибалты давали воздушные коридоры для ударов ВСУ по России, заявил Галузин

Галузин: страны Балтии предоставляли коридоры для ударов ВСУ по России.

Источник: © РИА Новости

ЖЕНЕВА, 4 июл — РИА Новости. Латвия и другие страны Балтии уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Напомним, что у нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», — сказал он агентству.

В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны.

При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.

Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими дронами по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.

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