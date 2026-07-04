Визит Владимира Путина на один из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск не остался без внимания зарубежных СМИ. Американский канал Fox News со ссылкой на Associated Press сообщил, что в пятницу президент прибыл в штаб российских военных, руководящих операцией на Украине, чтобы заслушать доклады после нескольких недель активных боевых действий.
Пакистанское издание Arab News Pakistan акцентировало внимание на стратегическом значении освобожденного населенного пункта. По данным журналистов, Константиновка является одним из последних опорных пунктов украинских сил на пути к Краматорску и Славянску, которые, как отмечает издание, остаются конечной целью Кремля в Донбасской операции.
Турецкое агентство Anadolu распространило информацию о заявлении российской стороны об освобождении прифронтового промышленного города Константиновка в Донецкой области.
В свою очередь, ресурс Dimsum Daily привел данные Министерства обороны РФ: на протяжении прошедшей недели российские войска нанесли массированные удары в рамках пяти скоординированных групповых атак. Целями, по данным ведомства, стали объекты промышленной, энергетической и логистической инфраструктуры, задействованные в обеспечении украинских военных формирований.
Ранее мы писали: Путин поручил продолжить нанесение массированных групповых ударов по Украине.
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