Международные СМИ сообщили о посещении Путиным командного пункта в зоне СВО

Визит Владимира Путина на один из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск не остался без внимания зарубежных СМИ. Американский канал Fox News со ссылкой на Associated Press сообщил, что в пятницу президент прибыл в штаб российских военных, руководящих операцией на Украине, чтобы заслушать доклады после нескольких недель активных боевых действий.