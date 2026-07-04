The Telegraph рассказала о поиске Трампом «козлов отпущения» из-за неудач

Несмотря на демонстрацию уверенности и успеха в преддверии празднования 250-й годовщины независимости США 4 июля, президент страны Дональд Трамп крайне раздражен из-за неудач своей администрации и ищет «козлов отпущения», которых мог бы из нее исключить, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
«Он в ужасном настроении. Он очень раздражен сотрудниками Белого дома, потому что все идет не так, как надо. Результаты опросов плохие, и он считает, что никто ничего не делает, чтобы это исправить», — рассказал источник.
По словам собеседников газеты, Трамп настолько встревожен перспективой поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США этой осенью, что начал пристально оценивать, кто в его окружении все еще является ценным активом, а кто стал обузой.
Также, отмечают собеседники агентства, в разгар войны в Иране даже ближайшие помощники Трампа с трудом справлялись с его порывами писать угрожающие публикации в соцсети Truth Social, создававшие много шума, но не приносившие дипломатического прогресса.
Как утверждают источники, говоря об отношении главы американского государства к своему окружению, самое шаткое положение сейчас у министра торговли Говарда Лютника, который столкнулся с критикой как со стороны Трампа, так и от других членов администрации. Президент, в частности, обвиняет министра в трусости из-за его призывов к осторожности в тарифной политике. Как заявил один из собеседников издания, «мистер Трамп говорит Лютнику, чтобы тот убирался с пути».
Еще одним кандидатом на уход из администрации в ближайшее время является министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин, сменивший на этом посту Кристи Ноэм около трех месяцев назад. По информации источника из окружения Трампа, президент не считает его своим истинным сторонником, считает медлительным и слабым.
Кроме того, уже покинули команду Трампа бывший директор национальной разведки Тулси Габбард и экс-министр юстиции и генпрокурор США Пэм Бонди, напоминает The Telegraph. Считается, что последняя была уволена за неумелое обращение с делом Эпштейна, Габбард же — из-за расхождения взглядов с главой государства по поводу войны с Ираном.
При этом у Трампа есть и наиболее предпочтительный член администрации — министр финансов Скотт Бессент, который, как заявляют источники, стал самым уважаемым человеком в его команде. Президент считает его сильным и высокоэффективным активом, часто прислушивается к его советам. Издание отмечает, что Бессент играл ключевую роль в ряде решений нынешней администрации, включая фактический срыв передачи архипелага Чагос Маврикию Великобританией.
Также в числе людей, на которых Трамп по-прежнему готов положиться, собеседники The Telegraph назвали госсекретаря и советника по нацбезопасности Марко Рубио.
Говоря о перспективах выдвижения кандидатуры от республиканцев на выборы 2028 года, источники издания рассказали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс пока не рассматривает возможность баллотироваться с учетом впечатлений американского общества от второго срока Трампа и его администрации. Другому вероятному кандидату — Рубио — в случае выдвижения предстоит доказать свою приверженность движению MAGA, так как в американских правящих кругах он считается многими классическим республиканцем-неоконсерватором, а не трампистом.
Только за первую неделю лета Трамп столкнулся с несколькими ограничениями со стороны американских институтов: суд постановил убрать его имя со здания Центра исполнительских искусств им. Кеннеди в Вашингтоне, палата представителей проголосовала за ограничение дальнейших военных действий против Ирана без одобрения конгресса, а сенат исключил финансирование строительства нового бального зала в Белом доме.
Financial Times писала 6 июня, что аура политической неуязвимости и всемогущества Трампа, сопровождавшая начало его второго срока, ослабла после серии решений суда и конгресса.
Результаты опроса Reuters/Ipsos в мае показали, что работу Трампа на посту президента одобряют 35% респондентов, не одобряют — 63%.