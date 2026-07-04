The Telegraph рассказала о поиске Трампом «козлов отпущения» из-за неудач

Как утверждают источники, говоря об отношении главы американского государства к своему окружению, самое шаткое положение сейчас у министра торговли Говарда Лютника, который столкнулся с критикой как со стороны Трампа, так и от других членов администрации. Президент, в частности, обвиняет министра в трусости из-за его призывов к осторожности в тарифной политике. Как заявил один из собеседников издания, «мистер Трамп говорит Лютнику, чтобы тот убирался с пути».