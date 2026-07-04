Путин задал вопрос о звании командира дивизии, освобождавшей Константиновку

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с представителями военного командования поднял вопрос о присвоении звания генерала полковнику Александру Картавкину, который исполняет обязанности командира 6-й мотострелковой дивизии, принимавшей активное участие в освобождении Константиновки.
«Что касается Александра Викторовича, я ознакомился с его документами — он уже более года исполняет данные обязанности?» — уточнил президент у начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Герасимов ответил, что Картавкин занимает указанную должность чуть менее года.
«Ну, около года. Ну вот Антон Грунис — генерал, а Александр Викторович пока нет, хотя дивизией командует… Я в конце скажу, но прошу вас обратить на это внимание», — отметил глава РФ.
Герасимов заверил президента, что подготовит доклад, включающий информацию не только о Картавкине, но и о ряде других заслуженных офицеров.
Ранее пресс-служба Кремля также опубликовала первые кадры посещения Путиным одного из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск.