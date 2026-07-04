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Лебедев: взятие Константиновки открывает выход к оборонительному поясу ВСУ

Координатор пророссийского подполья заявил, что установление контроля над Константиновкой создает условия для дальнейшего продвижения российских войск.

Источник: Аргументы и факты

Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев заявил, что установление контроля над Константиновкой создает условия для дальнейшего продвижения российских войск в направлении следующего оборонительного рубежа ВСУ. По его словам, речь идет о Дружковке, Краматорске и Славянске.

В своем Telegram-канале Лебедев отметил, что значение произошедшего выходит за рамки освобождения одного населенного пункта. Он подчеркнул, что после Константиновки давление на украинские силы может усилиться сразу на нескольких участках фронта, включая ключевые города региона.

Также представитель подполья указал, что линия боевого соприкосновения постепенно смещается в сторону последней крупной агломерации в Донбассе, находящейся под контролем Киева.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, на которых российские военнослужащие демонстрируют государственные флаги в различных районах освобожденной Константиновки.