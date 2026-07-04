Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ пытались удержать Константиновку силами нацбатов, рассказал эксперт

Марочко: ВСУ пытались удержать Константиновку силами нацбатов и наемников.

ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. ВСУ пытались удержать оборону Константиновки националистическими подразделениями и иностранными наемниками, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

«В состав тех бригад, которые обороняли Константиновку, входили националистические подразделения ВСУ, в том числе запрещенный в РФ “Азов”*, а также иностранные наемники. Российские разведчики неоднократно выявляли при радиоперехватах ВСУ иностранную речь», — рассказал эксперт.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше