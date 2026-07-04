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Трамп допустил приглашение в Белый дом Обамы и Байдена для просмотра футбола

Президент США отметил, что это «была бы неплохая история».

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил совместный просмотр в Белом доме матча по американскому футболу в компании своих предшественников на высшем государственном посту Джорджа Буша — младшего, Барака Обамы и Джо Байдена.

«Может быть, мне стоит пригласить Барака Хуссейна Обаму, Джо Байдена вместе с Бушами или Бушем? Может быть, мне стоит пригласить некоторых из этих людей для совместного просмотра футбольного матча?» — отметил Трамп в подкасте второй леди США Уши Вэнс. Во время беседы Трамп и жена вице-президента США Джей Ди Вэнса ознакомились с детской книгой Presidents play («Президенты за игрой»), изданной некоммерческой организацией Историческая ассоциация Белого дома.

«Была бы неплохая история. Пресса сошла бы с ума», — отметил Трамп, комментируя возможность совместного просмотра игры в компании своих предшественников.

Во время чтения книги, посвященной увлечениям бывших президентов США, нынешний американский лидер указал, что не играет в гольф на территории Белого дома, потому что хочет, чтобы люди видели его за работой, а не за игрой.

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