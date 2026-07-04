Трамп допустил приглашение в Белый дом Обамы и Байдена для просмотра футбола

«Может быть, мне стоит пригласить Барака Хуссейна Обаму, Джо Байдена вместе с Бушами или Бушем? Может быть, мне стоит пригласить некоторых из этих людей для совместного просмотра футбольного матча?» — отметил Трамп в подкасте второй леди США Уши Вэнс. Во время беседы Трамп и жена вице-президента США Джей Ди Вэнса ознакомились с детской книгой Presidents play («Президенты за игрой»), изданной некоммерческой организацией Историческая ассоциация Белого дома.