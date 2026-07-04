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Сборная Англии хочет скрыть место проживания команды в Мехико перед ⅛ финала ЧМ-2026

В сборной Англии примут меры, чтобы игроки выспались перед матчем ⅛ финала ЧМ-2026 с командой Мексики.

В сборной Англии примут меры, чтобы игроки выспались перед матчем ⅛ финала ЧМ-2026 с командой Мексики.

Как сообщает BBC, место проживания англичан в Мехико хотят сохранить в секрете. В сборной опасаются повторения ситуации, когда болельщики мексиканцев мешали спать футболистам Эквадора перед матчем 1/16 финала.

Помимо этого, игрокам сборной Англии предоставят беруши, маски для сна, натуральные снотворные средства и генераторы белого шума.

Матч между Мексикой и Англией состоится 6 июля на стадионе «Ацтека».

Ранее тренер сборной Мексики раскритиковал возможный перенос матча ⅛ финала ЧМ-2026 с Англией.

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