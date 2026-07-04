Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Грунис: ВСУ в Константиновке возвели четыре рубежа обороны

Военнослужащий заявил, что российские бойцы сумели преодолеть линию обороны противника и заблокировать часть украинской пехоты.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. ВСУ возвели в Константиновке четыре рубежа обороны, залив бетоном сеть укреплений. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис.

«4-я отдельная мотострелковая бригада в ходе боев за Константиновку наступала в левобережной части города. На подступах к городу и непосредственно в Константиновке противник подготовил четыре рубежа обороны, которые представляли собой систему залитых бетоном укрепрайонов. Здесь была создана практически неприступная оборона», — сказал он.

По словам Груниса, в результате успешных штурмовых действий в составе малых групп, а также эффективных маневров, позволивших пробраться к противнику с фланга, бойцы РФ сумели преодолеть линию обороны ВСУ и заблокировать часть украинской пехоты. «В дальнейшем при наступлении в городской черте с разных направлений во взаимодействии с подразделениями 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка группировка противника была рассечена на отдельные очаги, которые последовательно уничтожались», — отметил командир бригады.

Он добавил, что часть сил противника была окружена, и бойцы РФ приступили к поиску разрозненных групп украинских солдат, которые спрятались в подвалах и развалинах.

3 июля начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил об освобождении Константиновки в ДНР военнослужащими Южной группировки войск.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше