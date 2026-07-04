Генерал Грунис: ВСУ в Константиновке возвели четыре рубежа обороны

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. ВСУ возвели в Константиновке четыре рубежа обороны, залив бетоном сеть укреплений. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис.
«4-я отдельная мотострелковая бригада в ходе боев за Константиновку наступала в левобережной части города. На подступах к городу и непосредственно в Константиновке противник подготовил четыре рубежа обороны, которые представляли собой систему залитых бетоном укрепрайонов. Здесь была создана практически неприступная оборона», — сказал он.
По словам Груниса, в результате успешных штурмовых действий в составе малых групп, а также эффективных маневров, позволивших пробраться к противнику с фланга, бойцы РФ сумели преодолеть линию обороны ВСУ и заблокировать часть украинской пехоты. «В дальнейшем при наступлении в городской черте с разных направлений во взаимодействии с подразделениями 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка группировка противника была рассечена на отдельные очаги, которые последовательно уничтожались», — отметил командир бригады.
Он добавил, что часть сил противника была окружена, и бойцы РФ приступили к поиску разрозненных групп украинских солдат, которые спрятались в подвалах и развалинах.
3 июля начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил об освобождении Константиновки в ДНР военнослужащими Южной группировки войск.