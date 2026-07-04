Генерал Грунис: ВСУ в Константиновке возвели четыре рубежа обороны

По словам Груниса, в результате успешных штурмовых действий в составе малых групп, а также эффективных маневров, позволивших пробраться к противнику с фланга, бойцы РФ сумели преодолеть линию обороны ВСУ и заблокировать часть украинской пехоты. «В дальнейшем при наступлении в городской черте с разных направлений во взаимодействии с подразделениями 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка группировка противника была рассечена на отдельные очаги, которые последовательно уничтожались», — отметил командир бригады.