WSJ узнала, что США помешали возвращению Мачадо в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо попыталась вернуться в страну после разрушительных землетрясений, унесших жизни 2,5 тыс. человек, однако ее частный самолет был развернут в воздухе после вмешательства американских чиновников, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Мачадо вылетела из Вирджинии в пятницу на прошлой неделе. Ее рейс должен был приземлиться на острове Кюрасао, откуда она планировала отправиться в Венесуэлу. Однако примерно через час полета диспетчер чартерной компании приказал пилотам развернуть самолет и вернуться в Вашингтон, рассказали источники WSJ.
По словам собеседников издания, Мачадо и ее помощники были ошеломлены, так как считали, что получили от администрации Трампа достаточные гарантии безопасности для поездки. Мачадо написала сообщение высокопоставленному чиновнику Госдепартамента, но тот заявил, что не знает, почему рейс был отменен.
Как пишет WSJ, американские чиновники обеспокоились тем, что Мачадо планирует вернуться в Венесуэлу на лодке с Кюрасао. Они пришли к выводу, что ее возвращение может спровоцировать политический кризис в разгар спасательных работ после землетрясений. Госдепартамент заявил, что «вносить спорные политические вопросы в этот момент было бы контрпродуктивно».
По данным Bloomberg, американские чиновники посоветовали Мачадо воздержаться от возвращения в страну, пострадавшую от двух мощных землетрясений, поскольку ее приезд может изменить политический ландшафт в стране.
По меньшей мере 1450 человек погибли в результате двух землетрясений в Венесуэле. Еще 3150 человек пострадали. 12 721 человек был вынужден покинуть свои дома, 774 здания, в том числе больницы, получили повреждения или обрушились.
В городе Ла-Гуайра, наиболее пострадавшем от землетрясений, электроснабжение восстановлено на 75%, водоснабжение — на 68%, а дороги — на 90%, сообщила исполняющая обязанности президента Делси Родригес.