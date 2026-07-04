WSJ узнала, что США помешали возвращению Мачадо в Венесуэлу

Как пишет WSJ, американские чиновники обеспокоились тем, что Мачадо планирует вернуться в Венесуэлу на лодке с Кюрасао. Они пришли к выводу, что ее возвращение может спровоцировать политический кризис в разгар спасательных работ после землетрясений. Госдепартамент заявил, что «вносить спорные политические вопросы в этот момент было бы контрпродуктивно».