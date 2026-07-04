«Не знал, смогу ли вернуться»: Сафиуллин сотворил очередную сенсацию на Уимблдоне, Медведев неожиданно вылетел

Роман Сафиуллин второй раз в карьере пробился в ⅛ финала турнира Большого шлема. В сентябре 2025-го он получил серьёзную травму и не был уверен, что сможет возобновить карьеру. Однако вернулся, успешно прошёл квалификацию на Уимблдоне, а затем поочерёдно убрал со своего пути в основной сетке Андрея Рублёва, Ботика ван де Зандсхулпа и Жоао Фонсеку. После победы над последним в интервью на корте Сафиуллин не сдержал слёз. В свою очередь, Даниил Медведев потерпел сенсационное поражение от Ян-Леннарда Штруффа. Он вёл в каждом из трёх сетов, но не сумел взять ни один и реализовал только четыре брейк-пойнта из 12.
Слёзы Сафиуллина.
Выступление Романа Сафиуллина на текущем Уимблдоне — настоящая история преодоления. В прошлом году ему пришлось взять паузу из-за серьёзной травмы, которая растянулась на полгода. Вернулся в тур он только в феврале.
Причём россиянин начал практически с нуля и играл «Челленджеры». А для того чтобы пробиться в основную сетку Уимблдона, потребовалось преодолеть квалификацию.
Это не помешало ему с ходу сотворить сенсацию и в пяти сетах выбить соотечественника Андрея Рублёва. Во втором круге он также в максимальном количестве партий одолел Ботика ван де Зандсхулпа.
Далее его ждало противостояние с одним из главных молодых талантов — Жоао Фонсекой. В Сафиуллина не верил практически никто. Однако он сотворил очередное чудо, учитывая, что эта встреча стала для него лишь пятой в 2026-м на уровне основного тура.
Роман одолел соперника его же оружием — действовал максимально агрессивно и смело. Он здорово разводил мяч по углам и практически не допускал спадов. Причём был хорош как на подаче, так и на приёме. Бразилец ничего не смог противопоставить неудобным подачам в тело. В итоге Роман выиграл 80% очков на первой подаче.
Пусть первые брейк-пойнты в стартовом сете заработал латиноамериканец, Роман их отыграл. А в шестом гейме сам повёл с брейком. Наконец, при счёте 5:3 со второй попытки реализовал сетбол. Во второй партии ситуация повторилась. До поры на корте шла равная борьба, а затем — в седьмом гейме — отечественный теннисист взял чужую подачу. А в девятом — ещё одну и поставил точку.
Заключительный сет получился наиболее напряжённым, однако Сафиуллин так и не позволил оппоненту сделать ни одного брейка и опять взял верх со счётом 6:3.
Третья победа подряд позволит ему вернуться в топ-100 рейтинга ATP впервые с августа 2025-го. В live-списке он поднялся на 95-е место. А в ⅛ финала померится силами с самим Новаком Джоковичем.
Неудивительно, что спортсмен в интервью на корте не сдержал эмоций и расплакался, вспомнив, какой путь потребовалось пройти ради возвращения на прежний уровень. Болельщики поддержали его и принялись аплодировать.
«После US Open мне пришлось сделать перерыв для лечения травмы. Это было чрезвычайно тяжёлое время. Ещё полгода назад я не знал, смогу ли вернуться. Я чрезвычайно рад вернуться сюда», — цитирует Сафиуллина официальный сайт ATP.
Провал Медведева.
А вот Даниил Медведев разочаровал болельщиков. В матче с Ян-Леннардом Штруффом практически никто не сомневался в его победе. У опытного немца было немного шансов на успех. Не сулила ничего хорошего и статистика личных встреч: в девяти он взял верх лишь раз — в далёком 2021-м. Тем неожиданней оказался итоговый результат. Россиянин устроил парад ошибок и проиграл всухую.
Причём стартовая партия не предвещала беды. Даниил первым сделал брейк и следом подтвердил его — 3:1. Но оппонент быстро взял чужую подачу и восстановил равновесие. При счёте 5:5 отечественный теннисист имел отличную возможность вырваться вперёд, но упустил два брейк-пойнта. В итоге судьба сета решилась на тай-брейке, где немец оказался сильнее.
Медведев отнёсся к произошедшему спокойно и продолжил гнуть свою линию после небольшого перерыва. Он уверенно подавал, цеплялся на приёме и повёл 5:2. Для того чтобы поставить точку, оставалось сделать последний шаг.
Но дальше на Даниила словно нашло затмение. Сначала он проиграл сетбол на приёме. Затем героически отыгрался на собственной подаче с 0:40, но уступил. Ян-Леннард же поймал кураж и сравнял счёт. В итоге дело опять дошло до тай-брейка. Там девятая ракетка планеты уступал 0:3. Потом набрал четыре очка подряд и заработал мини-брейк, но проиграл.
К сожалению, заключительный сет сложился по аналогичному сценарию, хотя и с другой концовкой. Сильнейший теннисист России с ходу сделал брейк, причём под ноль, а в седьмом гейме — ещё один и повёл — 5:2.
Однако затем опять принялся делать подарки оппоненту. В следующем гейме при счёте 40:15, вместо того чтобы поставить точку, допустил две двойные ошибки. А решающее очко отдал курьёзным образом. После удара Медведева мяч попал в столб и отскочил в корт. Судья, изучив повтор, занял сторону Штруффа.
После этого Даниил полностью развалился и проиграл ещё четыре гейма подряд, на этот раз не добравшись даже до тай-брейка. Отечественным же болельщикам теперь остаётся переживать у мужчин только за Сафиуллина и Карена Хачанова. А о вылете уроженца Москвы наиболее ёмко высказался Евгений Кафельников.
«Абсолютно не понимаю, как можно вести в трёх сетах и проиграть каждый из них. Я ждал Медведева в четвёртом круге, но появился Рома Сафиуллин, который его затмил», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».
Вылет Калинской и Александровой.
Неудачным получился игровой день и для отечественных теннисисток. Анна Калинская уступила олимпийской чемпионке Белинде Бенчич, хотя продемонстрировала наличие крепкого характера. В стартовом сете соперница повела 4:1 с двумя брейками, но россиянка ответила той же монетой и восстановила равновесие. К сожалению, последнее слово осталось за соперницей — 6:4.
Во втором Анна взяла верх, несмотря на дискомфорт в мышце бедра. После седьмого гейма она попросила о помощи физиотерапевта, но медицинский перерыв брать не стала. И, несмотря на это, героически сражалась в заключительной партии. Калинская дважды уступала с брейком, но спасалась. А в девятом гейме ушла с двойного скрытого матчбола. Увы, сил на тай-брейк просто не хватило.
В свою очередь, Екатерина Александрова с аналогичным счётом проиграла одному из главных юных талантов женского тура — Иве Йович. Обидно, что в решающем сете россиянка совершила впечатляющий камбэк. Уступая 0:3, она взяла четыре гейма подряд, в том числе два — на приёме. Но дальше отдала три подряд и зачехлила ракетку.