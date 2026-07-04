«Не знал, смогу ли вернуться»: Сафиуллин сотворил очередную сенсацию на Уимблдоне, Медведев неожиданно вылетел

Роман Сафиуллин второй раз в карьере пробился в ⅛ финала турнира Большого шлема. В сентябре 2025-го он получил серьёзную травму и не был уверен, что сможет возобновить карьеру. Однако вернулся, успешно прошёл квалификацию на Уимблдоне, а затем поочерёдно убрал со своего пути в основной сетке Андрея Рублёва, Ботика ван де Зандсхулпа и Жоао Фонсеку. После победы над последним в интервью на корте Сафиуллин не сдержал слёз. В свою очередь, Даниил Медведев потерпел сенсационное поражение от Ян-Леннарда Штруффа. Он вёл в каждом из трёх сетов, но не сумел взять ни один и реализовал только четыре брейк-пойнта из 12.