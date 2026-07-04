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Марочко: ВС РФ на неделе зачистили большую территорию у Красного Лимана

Военный эксперт также сообщил, что российские силы взяли под контроль озеро Лиман.

ЛУГАНСК, 4 июля. /ТАСС/. Бойцы РФ на неделе зачистили большую территорию у Красного Лимана (украинское название — Лиман) в ДНР и взяли под контроль озеро Лиман. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«За истекшую неделю наши военнослужащие достигли серьезных результатов в районе населенного пункта Красный Лиман. Была зачищена большая территория, прежде всего, практически полностью взято под контроль озеро Лиман, которое находится на северо-западной окраине города. Ну и, естественно, сейчас идет зачистка лесистых территорий, которые находятся на удалении — западнее Красного Лимана», — сказал он.

Марочко уточнил, что без зачистки упомянутых территорий на западе от города «нельзя взять под полный контроль данный населенный пункт и говорить о полном контроле над ним».

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что бойцы «Запада» приступили к разминированию и зачистке Красного Лимана.