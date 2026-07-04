Марочко: ВС РФ на неделе зачистили большую территорию у Красного Лимана

«За истекшую неделю наши военнослужащие достигли серьезных результатов в районе населенного пункта Красный Лиман. Была зачищена большая территория, прежде всего, практически полностью взято под контроль озеро Лиман, которое находится на северо-западной окраине города. Ну и, естественно, сейчас идет зачистка лесистых территорий, которые находятся на удалении — западнее Красного Лимана», — сказал он.