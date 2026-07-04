Об этом Галузин заявил РИА Новости.
«Напомним, что у нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», — сказал он.
Ранее на территории Эстонии во время атаки ВСУ на российские регионы упал беспилотник. Он был начинён 5 кг взрывчатки.
5 июня бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что пропуск украинских дронов странами Прибалтики привёл к созданию казус белли, теперь они являются активными участниками конфликта.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Россия учтёт в планах рост числа летящих со стороны Прибалтики БПЛА.