Косачев: Трампа ждут сложные два года в случае поражения республиканцев в ноябре

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президента США Дональда Трампа ждут сложные два года на посту лидера страны в случае поражения Республиканской партии на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, отвечая на вопрос о том, повлияют ли события в Иране на исход выборов для республиканцев.
«Сейчас, когда до этих выборов остается пять месяцев, понятно, что все пошло не совсем так, мягко скажем, как это виделось господину Трампу. Большинство аналитиков, конечно же, прогнозируют существенную утрату позиций республиканцев в обеих палатах, скорее всего, утрату собственного большинства в Палате представителей», — сказал Косачев.
«В Сенате не все так пока предсказуемо и очевидно. Но если произойдет поражение в обоих случаях, если не будет собственного большинства в обеих палатах — для президента Трампа будет очень тяжелая история с остающимися двумя годами на позиции президента», — отметил он.
Трамп, по мнению Косачева, не заинтересован в таком развитии событий и «будет всеми силами пытаться найти выход из этой ситуации».
Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. На них переизбирается весь состав Палаты представителей — 435 человек, а также треть сенаторов — 33 человека. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы.