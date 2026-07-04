Командир Задон: группа ВСУ уничтожена при заходе в Константиновку

КОНСТАНТИНОВКА /Донецкая Народная Республика/, 4 июля. / ТАСС/. Группа ВСУ из четырех военнослужащих была уничтожена при попытке зайти в Константиновку, противника накрыли артиллерией и БПЛА, затем добили в стрелковом бою. Об этом ТАСС рассказал командир 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка в составе 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Задон.
«Группа в количестве четырех человек пыталась залиться (зайти — прим. ТАСС) на подконтрольную нам территорию. Разведкой БПЛА он (враг — прим. ТАСС) был выявлен моментально, начали наносить огневое поражение ствольной артиллерией, танк работал, БПЛА работали и ударные дроны», — сказал командир.
Он в беседе отметил, что двое украинских военнослужащих пытались спрятаться в одном из зданий, где сразу были уничтожены с помощью БПЛА и артиллерии. «Двух [других] человек мы заманили в засаду, где они были уничтожены в стрелковом бою бойцом с позывным Барнаул, наш боец стоял мужественно, противник был уничтожен», — добавил командир.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Константиновки.