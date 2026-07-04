Клопп признался, что ведёт переговоры о назначении на пост главного тренера сборной Германии

Юрген Клопп признался, что ведёт переговоры с Немецким футбольным союзом (DFB) по поводу назначения на пост главного тренера сборной Германии.
«Юлиан ушёл в отставку. Немецкий футбольный союз ищет преемника, и они ведут переговоры со мной», — приводит его слова журналист Флориан Плеттенберг.
Но он также отметил, что могут возникнуть и трудности — у него действующий контракт с Red Bull, где он является главой футбольного направления.
«Нужно поговорить с Оливером Минцлаффом, он мой работодатель. Мы уже обсудили несколько моментов. Я предполагаю, что он не будет препятствовать».
Напомним, что сборная Германии вылетела с ЧМ-2026 после поражения от команды Парагвая в 1/16 финала.
После этого Юлиан Нагельсман ушёл в отставку.
Ранее Александр Мостовой прокомментировал увольнение главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна.