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Клопп признался, что ведёт переговоры о назначении на пост главного тренера сборной Германии

Юрген Клопп признался, что ведёт переговоры с Немецким футбольным союзом (DFB) по поводу назначения на пост главного тренера сборной Германии.

Юрген Клопп признался, что ведёт переговоры с Немецким футбольным союзом (DFB) по поводу назначения на пост главного тренера сборной Германии.

«Юлиан ушёл в отставку. Немецкий футбольный союз ищет преемника, и они ведут переговоры со мной», — приводит его слова журналист Флориан Плеттенберг.

Но он также отметил, что могут возникнуть и трудности — у него действующий контракт с Red Bull, где он является главой футбольного направления.

«Нужно поговорить с Оливером Минцлаффом, он мой работодатель. Мы уже обсудили несколько моментов. Я предполагаю, что он не будет препятствовать».

Напомним, что сборная Германии вылетела с ЧМ-2026 после поражения от команды Парагвая в 1/16 финала.

После этого Юлиан Нагельсман ушёл в отставку.

Ранее Александр Мостовой прокомментировал увольнение главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна.