В Белгороде повреждена инфраструктура после удара ВСУ

Объекты инфраструктуры повреждены в Белгороде после массированного удара ВСУ, пострадавших нет.
Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
«Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным ударам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.
В городе повреждены объекты инфраструктуры. Зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.
На территории нескольких инфраструктурных объектов произошло возгорание — пожарные расчёты работают на местах.
«Повреждены фасад, остекление коммерческого объекта и шесть автомобилей», — уточнил врио губернатора.
Все оперативные и аварийные службы находятся на местах.
В течение дня 3 июля, с 08:00 до 20:00 мск, средства ПВО уничтожили 188 украинских беспилотников над десятью российскими регионами и Крымом.