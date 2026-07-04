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В Белгороде повреждена инфраструктура после удара ВСУ

Объекты инфраструктуры повреждены в Белгороде после массированного удара ВСУ, пострадавших нет.

Источник: RT на русском

Объекты инфраструктуры повреждены в Белгороде после массированного удара ВСУ, пострадавших нет.

Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным ударам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

В городе повреждены объекты инфраструктуры. Зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

На территории нескольких инфраструктурных объектов произошло возгорание — пожарные расчёты работают на местах.

«Повреждены фасад, остекление коммерческого объекта и шесть автомобилей», — уточнил врио губернатора.

Все оперативные и аварийные службы находятся на местах.

В течение дня 3 июля, с 08:00 до 20:00 мск, средства ПВО уничтожили 188 украинских беспилотников над десятью российскими регионами и Крымом.

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