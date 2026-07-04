Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на утверждения Владимира Зеленского, который распространял недостоверную информацию о мнимых успехах на поле боя, преследуя цель «нахапать денег».
«Константиновка, укреплением которой козырял киевский режим, освобождена! Как исступлённо Зеленский заливал в уши западников ложь про якобы успехи на поле боя, чтобы еще нахапать денег и продержаться на плаву», — подчеркнула дипломат в своем официальном Telegram-канале.
Также Захарова напомнила слова президента России Владимира Путина, обращённые к военнослужащим: «Работайте, братья», и отметила, что российские силы оправдали оказанное им доверие.
Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов также информировал Путина о безуспешных попытках ВСУ продвинуться в направлении Купянска.