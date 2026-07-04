Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумах снова прогремели взрывы

В Сумах снова прогремели взрывы, в ряде регионов Украины сохраняется воздушная тревога.

Источник: RT на русском

В Сумах снова прогремели взрывы, в ряде регионов Украины сохраняется воздушная тревога.

Как сообщает «Общественное» в своём Telegram-канале, в городе снова зафиксированы взрывы.

«Снова взрывы в Сумах», — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога частично объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Ранее уже сообщалось о взрывах в Сумах.

Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.
Читать дальше