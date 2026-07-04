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«Окончательно добить»: СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО

Strategic Culture: Украина терпит поражение в зоне СВО от российских войск.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украина терпит поражение в зоне СВО от российских войск, пишет издание Strategic Culture.

«Сейчас отчетливо ощущается, что Россия значительно нарастила свою военную мощь, чтобы окончательно добить поддерживаемый НАТО киевский режим. Россия методично побеждает на поле боя», — указывается в материале.

Как считает автор, речь идет не просто об уничтожении неонацистов, но и целого проекта НАТО по гибридной агрессии, который воплотился в киевском режиме.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял об уверенности в достижении целей СВО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркивал, что после прямого вмешательства Европы и США специальная военная операция превратилась в масштабное противостояние с Западом. По его словам, недружественные силы по-прежнему привержены цели сокрушить Москву.

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