Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Ливана пообещал не отдавать ни пяди земли

Президент Ливана Жозеф Аун в пятницу выступил с телеобращением, в котором заверил граждан страны, что достигнутые с Израилем договоренности не поставят под угрозу территориальную целостность Ливана.

Президент Ливана Жозеф Аун в пятницу выступил с телеобращением, в котором заверил граждан страны, что достигнутые с Израилем договоренности не поставят под угрозу территориальную целостность Ливана. По информации ближневосточных СМИ, глава государства подчеркнул, что подписанное соглашение не легитимизирует продолжение израильской оккупации ливанских территорий.

Аун заявил, что общей целью сторон является обеспечение вывода израильских войск. Отсутствие в документе четких дат вывода он объяснил рамочным характером соглашения, которое не предполагает жесткого графика на данном этапе.

Таким образом президент отреагировал на критику со стороны ряда неправительственных организаций. Ранее они высказывали опасения, что соглашение не гарантирует прекращения израильских ударов по ливанской территории.

Напомним, рамочное соглашение между Израилем и Ливаном было подписано 26 июня в Вашингтоне при посредничестве США. Документ предусматривает приостановку боевых действий. Согласно его положениям, израильские военные покинут зону безопасности на юге Ливана после разоружения движения «Хезболла».

В последние месяцы вооруженное противостояние в Ливане велось именно между Израилем и «Хезболлой», ливанские военные в конфликте участия не принимали. При этом лидеры движения пока не выражали готовности выполнять требования, зафиксированные в соглашении между Бейрутом и Тель-Авивом.

Читайте также: Руденко обсудил стратегическое партнерство с Улан-Батором.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше