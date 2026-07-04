Президент Ливана пообещал не отдавать ни пяди земли

Президент Ливана Жозеф Аун в пятницу выступил с телеобращением, в котором заверил граждан страны, что достигнутые с Израилем договоренности не поставят под угрозу территориальную целостность Ливана. По информации ближневосточных СМИ, глава государства подчеркнул, что подписанное соглашение не легитимизирует продолжение израильской оккупации ливанских территорий.
Аун заявил, что общей целью сторон является обеспечение вывода израильских войск. Отсутствие в документе четких дат вывода он объяснил рамочным характером соглашения, которое не предполагает жесткого графика на данном этапе.
Таким образом президент отреагировал на критику со стороны ряда неправительственных организаций. Ранее они высказывали опасения, что соглашение не гарантирует прекращения израильских ударов по ливанской территории.
В последние месяцы вооруженное противостояние в Ливане велось именно между Израилем и «Хезболлой», ливанские военные в конфликте участия не принимали. При этом лидеры движения пока не выражали готовности выполнять требования, зафиксированные в соглашении между Бейрутом и Тель-Авивом.
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