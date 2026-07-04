Президент Ливана пообещал не отдавать ни пяди земли

В последние месяцы вооруженное противостояние в Ливане велось именно между Израилем и «Хезболлой», ливанские военные в конфликте участия не принимали. При этом лидеры движения пока не выражали готовности выполнять требования, зафиксированные в соглашении между Бейрутом и Тель-Авивом.