Дмитриев указал на очевидную причину жилищного кризиса в Европе, которую не признаёт фон дер Ляйен

«После того, как в ЕС прибыло более 60 миллионов иммигрантов, Урсула, одаривая всех своей фирменной улыбкой, объявляет о европейском жилищном кризисе. Как насчет того, чтобы европейские бюрократы начали признавать элементарные причинно-следственные связи?», — написал Дмитриев в социальной сети Х, задавшись вопросом, может ли массовая депортация мигрантов решить жилищный кризис в европейских странах.