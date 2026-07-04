В ЕС отказываются признать настоящую причину жилищного кризиса. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он указал на связь европейской миграционной политики и проблемам с жильём, возникшим в ЕС.
«После того, как в ЕС прибыло более 60 миллионов иммигрантов, Урсула, одаривая всех своей фирменной улыбкой, объявляет о европейском жилищном кризисе. Как насчет того, чтобы европейские бюрократы начали признавать элементарные причинно-следственные связи?», — написал Дмитриев в социальной сети Х, задавшись вопросом, может ли массовая депортация мигрантов решить жилищный кризис в европейских странах.
Ранее Европейская комиссия обнародовала масштабный социальный пакет мер, направленный на борьбу с бедностью и улучшение жизни уязвимых групп населения. Как сообщает официальный сайт ЕС, сегодня каждый пятый европеец подвержен риску бедности или социальной изоляции.
Накануне Дмитриев объяснил причину энергетического кризиса в Евросоюзе и Германии в частности. Он подчеркнул, что проблема связана с подрывом украинцем газопровода «Северный поток».