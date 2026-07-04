Росавиация ввела временные ограничения в девяти аэропортах

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены сразу в девяти аэропортах, включая Казань, Пензу, Псков, Самару, Саратов и Чебоксары.
Об этом сообщает Росавиация.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов и коснулись также аэропортов Жуковский, Волгоград и Сочи.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
Ранее аэропорт Домодедово переходил на обслуживание рейсов по согласованию, в Жуковском вводились временные ограничения.
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