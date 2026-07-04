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Путин: российские войска продолжают отодвигать ВСУ от границы

Путин назвал создание буферной зоны ключевой задачей.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин, находясь на вспомогательном командном пункте Объединенной группировки войск, заявил, что группировка войск «Север» продолжает отодвигать ВСУ от российской границы в рамках создания полосы безопасности.

При этом Путин указал на то, что обеспечение безопасности границ и создание буферной зоны являются ключевыми задачами ВС РФ.

«Что касается создания полосы безопасности, вернусь к этому еще раз, то это также является важной частью решения общих задач. Соединения воинской части группировки войск “Север” с ней успешно справляются и продолжают отодвигать формирования противника от российской границы», — подчеркнул российский лидер.

Накануне пресс-служба Кремля также опубликовала первые кадры посещения Путиным одного из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск.