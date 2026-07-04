Путин: российские войска продолжают отодвигать ВСУ от границы

«Что касается создания полосы безопасности, вернусь к этому еще раз, то это также является важной частью решения общих задач. Соединения воинской части группировки войск “Север” с ней успешно справляются и продолжают отодвигать формирования противника от российской границы», — подчеркнул российский лидер.