Путин: российские войска продолжают отодвигать ВСУ от границы

Президент России Владимир Путин, находясь на вспомогательном командном пункте Объединенной группировки войск, заявил, что группировка войск «Север» продолжает отодвигать ВСУ от российской границы в рамках создания полосы безопасности.
При этом Путин указал на то, что обеспечение безопасности границ и создание буферной зоны являются ключевыми задачами ВС РФ.
«Что касается создания полосы безопасности, вернусь к этому еще раз, то это также является важной частью решения общих задач. Соединения воинской части группировки войск “Север” с ней успешно справляются и продолжают отодвигать формирования противника от российской границы», — подчеркнул российский лидер.
Накануне пресс-служба Кремля также опубликовала первые кадры посещения Путиным одного из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск.