Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Мексики призвала фанатов вести себя ответственно перед матчем ЧМ с Англией

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в преддверии матча ⅛ финала ЧМ-2026 с командой Англии призвала футбольных болельщиков вести себя ответственно.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в преддверии матча ⅛ финала ЧМ-2026 с командой Англии призвала футбольных болельщиков вести себя ответственно.

«Победу тоже нужно отмечать умеренно, избегать злоупотребления алкоголем. И, что ещё важнее, действовать ответственно. Если какое-то место уже переполнено людьми, лучше направиться в другое», — приводит её слова DOА MX.

Она отметила, что в Мехико, где будет проходить встреча, установят дополнительные экраны, чтобы избежать скопления людей.

После победы Мексики в 1/16 финала турнира над Эквадором улицы города заполнили люди. В СМИ сообщали о смерти трёх человек в давке.

Матч Мексика — Англия должен пройти 6 июля на стадионе «Ацтека».

Ранее тренер сборной Мексики раскритиковал возможный перенос матча ⅛ финала ЧМ-2026 с Англией.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше