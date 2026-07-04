Президент Мексики призвала фанатов вести себя ответственно перед матчем ЧМ с Англией

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в преддверии матча ⅛ финала ЧМ-2026 с командой Англии призвала футбольных болельщиков вести себя ответственно.
«Победу тоже нужно отмечать умеренно, избегать злоупотребления алкоголем. И, что ещё важнее, действовать ответственно. Если какое-то место уже переполнено людьми, лучше направиться в другое», — приводит её слова DOА MX.
Она отметила, что в Мехико, где будет проходить встреча, установят дополнительные экраны, чтобы избежать скопления людей.
После победы Мексики в 1/16 финала турнира над Эквадором улицы города заполнили люди. В СМИ сообщали о смерти трёх человек в давке.
Матч Мексика — Англия должен пройти 6 июля на стадионе «Ацтека».
Ранее тренер сборной Мексики раскритиковал возможный перенос матча ⅛ финала ЧМ-2026 с Англией.