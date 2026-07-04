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Путин: победа будет за Россией

Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в итоговой победе страны. Такое заявление прозвучало во время его посещения одного из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

В ходе встречи российский лидер пообщался с военнослужащими и командирами подразделений, участвующих в боевых действиях. Один из командиров штурмового подразделения, находящегося в Константиновке, выразил уверенность в успехе российских сил.

В ответ Путин поддержал эту позицию и подчеркнул, что не сомневается в достижении поставленных целей.

Ранее Путин сообщил, что с начала текущего года российские подразделения установили контроль над 133 населенными пунктами.