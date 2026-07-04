Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три мирных жителя ранены в ДНР за сутки в результате атак ВСУ

Три мирных жителя пострадали в результате девяти атак со стороны украинских военных в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Источник: RT на русском

Три мирных жителя пострадали в результате девяти атак со стороны украинских военных в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Об этом сообщает управление в своём Telegram-канале.

«С 00.00 мск 3 июля по 00.00 мск 4 июля 9 фактов вооруженных атак ВФУ. Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц», — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, одно жилое домостроение и грузовые автомобили.

Ранее сообщалось, что объекты инфраструктуры повреждены в Белгороде после массированного удара ВСУ, пострадавших нет.