Три мирных жителя ранены в ДНР за сутки в результате атак ВСУ

Три мирных жителя пострадали в результате девяти атак со стороны украинских военных в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Об этом сообщает управление в своём Telegram-канале.
«С 00.00 мск 3 июля по 00.00 мск 4 июля 9 фактов вооруженных атак ВФУ. Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц», — говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, одно жилое домостроение и грузовые автомобили.
Ранее сообщалось, что объекты инфраструктуры повреждены в Белгороде после массированного удара ВСУ, пострадавших нет.