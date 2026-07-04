Бригаду, взявшую Константиновку, развернут в дивизию

Четвертая бригада Вооруженных сил Российской Федерации, отличившаяся в ходе боев за Константиновку в ДНР, в 2026 году будет переформирована в дивизию. Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину.
По словам главы Генштаба, решение о преобразовании соединения уже принято, завершить формирование дивизии планируется в текущем году.
Решение о переформировании бригады в дивизию — часть планомерной работы по наращиванию боевых возможностей соединений и усилению ударной мощи армии. 4-я бригада зарекомендовала себя в ходе активных наступательных действий на Донецком направлении, сыграв заметную роль при освобождении стратегически важного города Константиновка. Ранее соединение входило в состав Народной милиции ЛНР, его бойцы участвовали в боях за Артемовск и Часов Яр.
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