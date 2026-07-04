Бригаду, взявшую Константиновку, развернут в дивизию

Решение о переформировании бригады в дивизию — часть планомерной работы по наращиванию боевых возможностей соединений и усилению ударной мощи армии. 4-я бригада зарекомендовала себя в ходе активных наступательных действий на Донецком направлении, сыграв заметную роль при освобождении стратегически важного города Константиновка. Ранее соединение входило в состав Народной милиции ЛНР, его бойцы участвовали в боях за Артемовск и Часов Яр.