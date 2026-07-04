Нидерландская ассоциация обратится в полицию из-за расизма в адрес футболистов сборной после вылета с ЧМ

Королевская футбольная ассоциация Нидерландов (KNVB) собирается привлечь к ответственности людей, писавших расистские комментарии в адрес игроков сборной после вылета с ЧМ-2026.
«Дела, признанные подходящими для подачи заявления в полицию, в настоящее время передаются через KNVB в прокуратуру, с которой в настоящее время поддерживается связь. Естественно, любой желающий может также подать заявление непосредственно туда», — говорится в заявлении.
В KNVB хотят «послать чёткий сигнал»: «Существуют границы допустимого, и для тех, кто их переступает, предусмотрены последствия».
В 1/16 финала Нидерланды проиграли Марокко в серии пенальти. Свои попытки не реализовали Джастин Клюйверт, Квинтен Тимбер, Крисенсио Саммервилл.
После этого KNVB заявила, что игроки команды подверглись расизму после вылета с чемпионата мира.
Ранее Куман подал в отставку с поста главного тренера сборной Нидерландов.