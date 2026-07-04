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«Сгорели дотла». В США раскрыли, что произошло в Киеве

Аналитик Хо: военные объекты Украины получают значительные повреждения.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Военно-промышленные объекты Украины получают значительные повреждения, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в эфире YouTube-канала.

«Последние массированные удары России пришлись по украинским военным объектам. Были поражены командные пункты, склады — и не один, а много. И не только в Киеве, но и в нескольких городах на востоке, которые поддерживают линию фронта. Целые склады сгорели дотла», — отметил он.

Эксперт также обратил внимание, что интенсивность таких атак увеличилась.

Как сообщало Минобороны, российские войска в ночь на четверг нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области. Кроме того, были поражены аэродромы ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Удар наносился в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России. Для поражения целей использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

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